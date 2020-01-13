Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ungu
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Dengan NafasMu yang dinyanyikan Ungu. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Dengan NafasMu.
tangkapan layar youtube
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ungu.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Dengan NafasMu yang dinyanyikan Ungu.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Dengan NafasMu.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Dengan NafasMu.
Intro : C F C
C F C
C
izinkan ku ucap kata taubat
C
Sebelum kau memanggilku
F C
Kembali padamu, menutup waktuku
C
Izinkan ku serukan namamu
C
Sebelum nyawa dalam tubuhku
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung