Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ungu

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Dengan NafasMu yang dinyanyikan Ungu. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Dengan NafasMu.

Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ungu
tangkapan layar youtube
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Dengan NafasMu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ungu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Dengan NafasMu yang dinyanyikan Ungu.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Dengan NafasMu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Dengan NafasMu.

Intro : C F C

        C F C

  C
izinkan ku ucap kata taubat

  C
Sebelum kau memanggilku

          F                C
Kembali padamu, menutup waktuku

  C
Izinkan ku serukan namamu

  C
Sebelum nyawa dalam tubuhku

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Dengan NafasMu
Ungu
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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