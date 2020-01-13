Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Halu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Feby Putri

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halu yang dinyanyikan Feby Putri. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halu.

Chord Gitar Lagu Halu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Feby Putri
tangkapan layar youtube
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Halu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Feby Putri. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halu yang dinyanyikan Feby Putri.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Halu.

        Dm
Senyumanmu

G            E           Am
  yang indah bagaikan candu

           Dm         G
ingin trus ku lihat walau

Intro: C

C            Am
  ku berandai.. kau disini

Dm                  G
  mengobati rindu ruai

C             Am                 Dm
  dalam sunyi.. ku sendiri meratapi

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Halu
Feby Putri
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Pengantin Baru Ditemukan Tewas di Kamar Kos di Manado, Jasad Korban Saling Tindih Bersimbah Darah
Pengantin Baru Ditemukan Tewas di Kamar Kos di Manado, Jasad Korban Saling Tindih Bersimbah Darah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan