Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Halu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Feby Putri
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halu yang dinyanyikan Feby Putri. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halu.
tangkapan layar youtube
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Halu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Feby Putri.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halu yang dinyanyikan Feby Putri.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halu.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Halu.
Dm
Senyumanmu
G E Am
yang indah bagaikan candu
Dm G
ingin trus ku lihat walau
Intro: C
C Am
ku berandai.. kau disini
Dm G
mengobati rindu ruai
C Am Dm
dalam sunyi.. ku sendiri meratapi
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung