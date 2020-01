Cara Isi Ulang Diamond Lords Mobile Tahun 2020, Tempat Top Up Diamond Lords Mobile

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Diamond Lords Mobile adalah nilai mata uang atau alat pembayaran yang terdapat pada permainan daring atau game online Lords Mobile. Lords Mobile adalah game strategi yang dikembangkan dan diterbitkan oleh IGG. Lalu, bagaimana cara isi ulang atau cara top up Diamond Lords Mobile, kegunaan Diamond Lords Mobile serta di mana saja tempat isi ulang atau top up Diamond Lords Mobile?

Lords Mobile merupakan game gratis yang dimainkan dan menawarkan pembelian dalam aplikasinya.

Menurut App Annie, game ini adalah salah satu aplikasi terlaris (strategi) di App Store (iOS) dan Google Play.

Pihaknya mengklaim, jika mereka telah memiliki lebih dari 65 juta pemain di seluruh dunia.

Pada 2016, Lords Mobile memenangkan Google Play Awards untuk "Game Kompetitif Terbaik", in 2017 it was nominated for "Best Multiplayer Game" dan disebut "Game Android Excellence" oleh Google.

Selain itu, game Lords Mobile menghadirkan genre permainan strategy dan massively multiplayer online game.

Di mana tempat isi ulang atau top up Diamond Lords Mobile tahun 2020?

Terdapat sejumlah cara dalam melakukan isi ulang atau top up Diamond pada game Lords Mobile, selain melalui situs resmi pembayaran yang disediakan melalui dalam game.

Umumnya, para pemain Lords Mobile melakukan isi ulang atau top up Diamond lewat Unipin.

Pasalnya, Unipin sering kali menawarkan promo pada top up Diamond Lords Mobile dan pembeli juga bisa merasakan layanan dengan mudah dan cepat, serta biaya administrasi yang dikenakannya juga cukup murah.