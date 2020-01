Rekomendasi Blush On atau Perona Pipi Pixy untuk Wajah Cerah dan Tampak Berkilau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Blush on atau perona pipi adalah kosmetik yang umumnya digunakan oleh wanita untuk memerahkan pipi sehingga memberikan penampilan yang lebih muda dan untuk menegaskan bentuk tulang pipi.

Salah satu produk blush on yang bisa menjadi pilihan yakni blush on Pixy Make It Glow Adorable Marble.

Blush on dengan butiran powder yang halus serta perpaduan mirco pearl yang berkilau.

Dibuat dengan proses baking sehingga menciptakan hasil pigmentasi yang tinggi dengan tekstur yang lembut.

Blush on ini akan membuat wajah tampak lebih cerah berseri, serta tampak berkilau alami.

Debby selaku Sales Marketing Pixy Central Point Bandar Lampung mengatakan untuk produk PIXY Make It Glow Series merupakan produk terbaru Pixy yang memiliki 4 jenis warna.

“Brick Terracotta merupakan Pemerah pipi dengan kandungan highlitter memberikan hasil tampak lebih glowwing, produk ini cocok digunakan untuk kamu yang memiliki natural warnanya natural,” kata Debby, (Kamis/9/1/2020).

Berikut 4 jenis Pixy Make It Glow Adorable Marble, yaitu.

Pixy Make It Glow Adorable Marble (Instagram @pixycosmetics)

01 Brick Terracotta.

02 Tempting Pink.