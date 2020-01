3 Rekomendasi Lipstik Maybelline dan Cara Pengaplikasian Lipstik untuk makeup Harian dan Pesta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rekomendasi Lipstik Maybelline mulai dari Sensational Liquid Matte hingga The Powder Mattes By Color Sensational, cocok untuk harian dan pesta.

Lipstik merupakan suatu kebutuhan utama untuk wanita, terutama untuk kamu yang ingin berpergian agar terlihat cerah.

Kini Lipstik Maybelline hadir dengan lipstik jenis Sensational Liquid Matte hingga The Powder Mattes By Color Sensational.

Selain lipstik Maybelline keluaran terbaru dalam artiket ini juga akan dibahas jenis jenis lipstik Maybelline.

Ajeng Sekar selaku Sales Marketing Wardah Central Point Bandar Lampung mengatakan banyak sekali jenis Lipstik Maybelline diantaranya yaitu jenis Sensational Liquid Matte dan The Powder Mattes By Color Sensational.

“Lipstik Meybelline jenis Sensational Liquid Matte yang paling bestseller itu ada nomor 5,6, dan 10 sedangkan jenis The Powder Mattes By Color Sensational ada chilli nude, make me blush,” kata Ajeng Sekar, (Kamis 16/1/2020).

Adapun masing masing jenis lipstik Maybelline ada beberapa bagian.

Berikut Lipstik Maybelline jenis Sensational Liquid Matte dengan harga Rp 65.000.

Sensational Liquid Matte (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega S)

01 To The Fullest

02 Soft Wine