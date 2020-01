Download Lagu Psycho Red Velvet, Video Klip Lagu Psycho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu Red Velvet Lagu Psycho, Gudang Lagu.

Lagu Psycho dinyanyikan Red Velvet.

Lagu dan video klip Psycho telah dirilis di Youtube sejak 23 Desember 2019.

Dilihat Rabu 1 Januari 2019, video klip Lagu Psycho telah ditonton lebih dari 35 juta kali.

Berikut Lirik Lagu Psycho Red Velvet

Neol eojjeomyeon joeulkka

Ireon mameun tto cheomira

Up and downi jom simhae

Jojeori jakku jal andwae

Hana hwaksilhan geon

I don't play the game

Uri jinjja byeolladae

Geunyang naega neomu joahae

Neon geugeol neomu jal algo

Nal jwirakpyeorakae

Nado machangajiingeol

Urin cham byeollago isanghan saiya

Seororeul buseojige (buseojige)

Geurigon tto kkyeoana (geurigon tto kkyeoana)

You got me feeling like a

Psycho psycho

Uril bogo malhae jakku jakku

Dasi an bol deut ssaudagado

Buteo danini mallya

Ihaega an gandae

Utgijido antae

Maja Psycho psycho

Seoro joa jungneun babo babo

Neo eopsin eojireopgo seulpeojyeo

Giundo mak eopseoyo

Duri jal mannatdae

Hey now we'll be ok