Download Happy Asmara MP3, Lintang Ati Lirik Lagu dan Chord Kunci Gitar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lintang Ati lirik lagu dan chord kunci gitar. Lagu Lintang Ati MP3 juga dipopulerkan Happy Asmara.

Lagu Lintang Ati - Happy Asmara memiliki lirik berbahasa Jawa, bercerita tentang sebuah kerinduan yang mendalam.

Berikut lirik Lintang Ati beserta kunci gitar (Chord).

Lintang Ati - Happy Asmara:

Intro : C..Em..F G C..

Dm..Am..F G C..

C

Lintang sing ono neng wengi

Em

Gawe kangen ati

F G C

Ati seng tansah nandang kasmaran iki

Dm

Endahe esemmu

Am

Gawe bungahe atiku

F G

Mung sliramu pepuja ning atiku..

C

Neng awang katon netramu

Em

Ing saben wengiku

F G C

Keroso ing sumilire angin dalu

Dm

Sliramu duh nimas

Am

Sing dadi memani ing kalbu

F G

Mung sliramu sing ono ning atiku..

C

Aku tresno sliramu..

Int. F..G..C..

Reff :

Am Em

Neng angin tak titipne

F C

Roso kangen marang sliramu

F C

Nadyan batin pengen ketemu

Dm G

Amung biso nyawang fotomu..

Am Em

Abote mendem kangen

F C

Kangen seng neng njero dodoku

F C

Gedine roso tresno iki

Dm G C

Amung tak simpen neng njero ati..

Musik : C..Em..F..C..

Dm..G..C..

Dm..Em..F G C..