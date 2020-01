Respons Tantowi Yahya Soal Pemecatan Helmy Yahya di TVRI dan Kekecewaaan Glenn Fredly

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI resmi mencopot Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI, pada Kamis (16/1/2020).

Merespons pencopotan Helmy Yahya, sang kakak, Tantowi Yahya buka suara.

Melalui unggahannya di Instagram, politikus Partai Golkar ini berusaha menguatkan sang adik.

Menurut Tantowi, masalah yang dialami sang adik saat ini adalah ujian yang akan membuat Helmy menjadi lebih hebat lagi.

“Stay strong my brother! Gold is Gold. This will make you bigger. You’ll never walk alone…,” tulis Tantowi disertai fotonya bersama Helmy Yahya di Instagram, sebagaimana dikutip Kompas.com, Sabtu (18/1/2020).

Kemudian, pria yang masih menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Selandia Baru ini menjanjikan bahwa sang adik tidak akan sendiri menghadapi ujian ini.

Dukungan dari Glenn Fredly

Polemik pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI pada Kamis (16/1/2020), ramai ditanggapi banyak pihak.

Salah satunya adalah Glenn Fredly.

Pelantun "Terserah" ini kecewa dengan pemecatan sepihak yang dilakukan Dewan pengawas TVRI kepada Helmy Yahya.