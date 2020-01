VIDEO Gilang Dirga dan Istri Unggah Foto Berendam di Bak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan artis Gilang Dirga dan Adiezty Fersa liburan ke Jepang.

Foto dan video momen tersebut mereka unggah di akun Instagramnya baru-baru.

Salah satunya, saat Gilang dan istri tengah berendam di bak di Shirakawago Jepang.

"Traditional outdoor bath with the Shirakawago view at night," tulis Adiezty Fersa melengkapi foto romantis keduanya.

Unggahan Adiezty Fersa langsung banjir beragam komentar dari netizen.

"Koq ngakak ya, badan nya ka adist stengah nya bg gilang," tulis netizen.

"Salfok sm rambut kak gilang,"

"Salfok sama besarnya badan Gilang,"

Dilansir Grid, Gilang Dirga bersama istrinya, Adiezty Fersa menjalani program bayi tabung.

Melalui akun Instagram @adieztyfersa, Adiezty membagikan foto sekaligus kisah proses sebelum dan sesudah tindakan pengambilan ovum (Ovum Pick Up/OPU) pada 13 Januari 2020 kemarin.