Dosen IIB Darmajaya Jadi Juri Lomba LKS SMK se Lampung Tengah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dosen Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya menjadi juri Lomba Keterampilan Siswa (LKS) oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Lampung Tengah 21-22 Januari 2020.

Dosen tersebut adalah Ruki Rizal Nul Fikri, S.Kom., M.T.I., Sulyono, S.Kom., M.T.I., Anggi Andriyadi, S.Kom., M.T.I., dan Ari Widiantoko, S.Kom., M.Tech.

Keempatnya menjadi juri dalam perlombaan IT Network System Administration, Graphic Design Technology, Web Technology, dan IT Software Solution for Bussines.

Tak hanya tingkat kabupaten, dosen IIB Darmajaya juga sebelumnya ditunjuk menjadi juri dalam perlombaan Asean Skills Competition (ASC) XIII tingkat Provinsi Lampung pada April 2019 lalu.

Selain itu, dalam level nasional, Ir. Onno W Purbo, M.Eng., Ph.D. selalu menjadi juri dalam event information of technology (IT).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor I IIB Darmajaya, Dr. RZ Abdul Aziz, S.T., M.T., mengatakan kampus biru Darmajaya memiliki komitmen dalam peningkatan kualitas lulusan.

“Dalam hal ini juga dosen selalu mengupgrade kompetensi yang dimiliki untuk memberikan transfer knowledge kepada mahasiswanya.

Kita sangat senang kualitas pengajar IIB Darmajaya diakui oleh kalangan satuan pendidikan di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional,” kata Abdul Aziz.

Kepercayaan yang diberikan ini juga akan selalu dijaga terutama dalam meningkatkan kualitas pengajar IIB Darmajaya ke depan.

“Pengajar IIB Darmajaya memiliki kualifikasi dengan kepakaran dalam bidangnya masing-masing.

Dengan lulusan perguruan tinggi nasional terkemuka dan lulusan luar negeri dengan reputasi bagus dapat menjadi mitra strategis dalam segala hal,” tuturnya.

Beberapa dosen kini juga sedang menempuh studi lanjutan doktoral. “Kampus sangat berharap dosen selain tugasnya mengajar dapat membagikan ilmunya kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

Dosen-dosen yang lain juga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala MKKS SMK Lampung Tengah, Yos Devera, S.Pd. membenarkan mengirimkan surat permintaan kepada IIB Darmajaya untuk membantu menjadi juri perlombaan.

“Sampai besok (hari ini) perlombaannya,” ucap dia singkat. (*)