Sering Disebut Mirip Kylie Jenner, Artis dan Model Cantik Jihane Almira Ikuti Putri Indonesia 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada kabar mengejutkan dari model dan artis peran Jihane Almira.

Saat ini, artis dan model cantik ini masuk dalam daftar finalis kontes kecantikan, Putri Indonesia 2020.

Dilihat dari akun Instagram resmi Puteri Indonesia, ada potret Jihane bersama para finalis lain yang mewakili provinsi masing-masing.

"Indonesia inilah beberapa finalis PUTERI INDONESIA 2020 yang sudah terpilih

yang akan memperebutkan gelar PUTERI INDONESIA 2020,

Kesempatan kalian untuk menjadi Finalis Puteri Indonesia 2020 masih terbuka lebar,

pendaftaran paling lambat tanggal 03 Februari 2020, informasi lengkap di www.puteri-indonesia.com," tulis akun @officialputeriindonesia.

Wanita kelahiran Semarang, 4 Februari 2000 silam ini membagikan kabar keikutsertaannya dalam ajang bergengsi di tanah air tersebut.

Sebelumnya bergabung dalam kontes ini, ia telah berhasil membintangi sejumlah judul film dan sinetron di tanah air.

"To @officialputeriindonesia and @mustikaratuind

I would like to say thank you for the opportunity given choosing me to be one of Puteri Indonesia 2020 finalists.⁣

⁣

Thank you to my dearest @fab.beautycamp @fabimanjoe @ninanra @yosepsinudarsono @slamwiyono