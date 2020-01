PTS Terbaik di Provinsi Lampung, IIB Darmajaya Peringkat 76 Webometrics 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya berhasil menempati peringkat 76 dari 4000an perguruan tinggi di Indonesia dalam pemeringkatan Webometrics.

Webometrics merupakan lembaga indeks universitas yang melakukan pemeringkatan terhadap perguruan tinggi di dunia dan Indonesia.

Berdasarkan situs web lembaga tersebut nilai empat indikator IIB Darmajaya adalah presence rank 4822, impact rank 1598, opennes rank 7357, dan excellence rank 6084.

Kampus biru mengalami peningkatan signifikan 13 poin yang semula berada posisi 89 kini menempati 76 di Indonesia.

Untuk Provinsi Lampung, IIB Darmajaya menempati posisi ketiga setelah Universitas Lampung dan Universitas Muhammadiyah Metro.

Sementara, di Pulau Sumatera IIB Darmajaya menempati posisi 13.

Rektor IIB Darmajaya, Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc., mengatakan peningkatan peringkat Webometrics ini juga atas kerja keras seluruh sivitas akademika IIB Darmajaya.

“Webometrics merupakan situs web yang menjadi rujukan PTN/PTS dalam pemeringkatan seluruh Indonesia dan dunia. Darmajaya terus melakukan perubahan tampilan website untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi kampus biru,” ungkapnya.

Firman –biasa dia disapa – meminta agar informasi dalam website dapat selalu up to date. “Sebagai kampus berbasis information and technology (IT), IIB Darmajaya selalu mengutamakan keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Keterbukaan informasi publik saat ini juga menyesuaikan dengan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. “Semua informasi dapat diperoleh dalam basis digital dan hal ini juga kita lakukan,” ujarnya.

Firman berpesan agar tidak pernah puas atas hasil yang diraih saat ini. “Kita ingin agar peringkat IIB Darmajaya terus naik dan lebih baik ke depannya,” tutupnya.



Tahun 2019, IIB Darmajaya menjadi kampus swasta terbaik di Provinsi Lampung berdasarkan Klasterisasi pemeringkatan Kemenristekdikti. Dalam pemeringkatan itu, IIB Darmajaya juga menjadi PTS terbaik di Sumbagsel. (*)