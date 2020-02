Download Kartonyono Medot Janji Nella Kharisma, Lagu MP3 dan Video Dangdut Terkini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kunci gitar atau chord gitar Kartonyono Medot Janji Nella Kharisma. Download Nella Kharisma Kartonyono Medot Janji.

Simak juga, lirik lagu serta Video Klip Kartonyono Medot Janji.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Kartonyono Medot Janji.

(Intro) Dm G C Am

Dm G C..

Dm G C Am

Dm G C..

C

kok kebangeten men..

• Kunci Gitar (Chord) Nyaman - Andmesh Kamaleng

• Kunci Gitar (Chord) Selow - Via Vallen

• Kunci Gitar (Chord) Tolong - Budi Doremi

C F

sambat blas ra ono perhatian

Dm

jelas ku butuh atimu

G

ku butuh awakmu

F Fm G

kok kebangeten men..

C

loro ati iki