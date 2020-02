Career Center IIB Darmajaya Bekali Ratusan Calon Wisudawan/ti Pelatihan “Softskill” 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Ratusan calon wisudawan/ti Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya mengikuti Pelatihan Softskill dengan tema “Start Your Career with Excellent Leadership Skill” di Aula Lantai III Gedung Alfian Husin, Kamis, (6/2/20).

Pelatihan juga diisi Human Capital Business Partner Supervisor PT. BFI Finance Tbk, HDE Hilman Darmawan yang memberikan motivasi, tips memasuki dunia kerja, dan sukses wawancara.

Peserta juga langsung melakukan interview dengan beberapa perusahaan yang hadir diantaranya Chandra Superstore, PT. BFI Finance, Auto 2000, Bank Muamalat, dan Toko Buku Fajar Agung.

Hilman –biasa dia disapa -- mengatakan setiap orang harus mempunyai value masing-masing. “Seperti Pancasila yang memiliki lima sila. Kalau kalian mencari tempat kerja tanyakan core valuenya. Perusahaan yang baik pasti memiliki nilai dasar yang akan digunakan dalam menjalani aktivitas di perusahaan. Di kampus ini juga memiliki value yakni The Best yang memiliki arti,” kata dia.

Menurutnya, memasuki dunia kerja sebelumnya harus dapat memperkaya pengalaman, jaga dan perluas silaturahmi, perbanyak dan perkaya asupan informasi, attitude dan integritas adalah harga mati, upgrade dan update diri, no gaptek, dan jaga postingan di sosial media.

“Dengan memperbanyak pengalaman selama kuliah seperti berorganisasi. Silaturahmi akan memperluas rezeki kalian. Saya dulu selalu dipanggil ketika melamar kerja karena apa? jaringan saya luas. Kalau kalian kurang silaturahmi sedikit rezeki kalian,” ungkapnya.

Hilman menerangkan dirinya bisa memberikan materi kepada peserta karena informasi yang banyak telah dimilikinya. “Berbeda dengan yang minim informasi. Attitude dan integritas juga menjadi hal yang wajib dan tidak bisa ditawar untuk dimiliki oleh kalian bila ingin memiliki karir sukses,” tuturnya.

Tak lupa, Hilman juga menyampaikan agar setiap individu dapat menjaga postingan media sosial dengan hal yang positif dan bermanfaat.

“Sekarang HRD melihat sifat dan attitude dari media sosial terutama postingan,” ujar dia sembari memperlihatkan video gagal diterima kerja karena postingan.

Career Center IIB Darmajaya Bekali Ratusan Calon Wisudawan/ti Pelatihan “Softskill” (Istimewa)

Tips lainnya juga diberikan kepada calon wisudawan yakni sukses wawancara dengan mengasah skill komunikasi dan memperbanyak wawasan dengan membaca dan update info, berpenampilan good looking serta wangi, jaga bahasa tubuh dan rileks, on time, selalu bawa pena dan alat tulis, no baper dan no curhat, no gift, kenang kesuksesan masa lalu. “Semua itu harus dilakukan ketika menghadapi interview,” kata dia.

Sementara, Wakil Rektor 3 IIB Darmajaya, Muprihan Thaib, S.Sos., M.M., mengatakan pelatihan softskill ini untuk mempersiapkan lulusan dapat bersaing di dunia kerja. “Softskill ini untuk mendapatkan kompetensi yang kompetitif dalam dunia kerja dan sangat penting.

Bahkan bila dipersentasikan, kompetensi itu dibawahnya dari softskill. Kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh softskill,” ucapnya. (*)