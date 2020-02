Firasat Karen Pooroe Sebelum Dapat Kabar Anaknya Tewas 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Karen Pooroe, penyanyi finalis Indonesian Idol, menyampaikan kabar duka via akun Instagramnya, Sabtu 8 Februari 2020.

Karen Pooroe menyebut putrinya, Zefania meninggal dunia dan kini disemayamkan di RS Fatmawati.

"Dikebumikan besok jam 3 sore di TPU Tanah kusir..doanya Untuk Zefaniaku," tulis Karen Pooroe melengkapi foto bersama sang buah hatinya.

Unggahan Karen Pooroe pun langsung dibanjir komentar netizen.

Beberapa rekan artis terlihat menyampaikan duka cita.

Sebelumnya, Karen Pooroe mengunggah video singkat sang putri.

Tampak jelas, Karen Pooroe merindukan sang putri karena sudah 3 bulan tak komunikasi.

Karen Pooroe pun tampak cemas dengan keadaan anak satu-satunya tersebut.

Dia pun mendoakan putrinya baik-baik saja kondisinya.

I miss you like crazy,my little Angel