Firmansyah Buka DEC VII : Berbahasa Inggris Tambah Wawasan Dunia Luar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ratusan peserta mengikuti Darmajaya English Competition (DEC) VII yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya di Gedung Raden Saleh, 15-16 Februari 2020.

Mengusung tema Prepare of The Golden Generation to Create Achievement, kegiatan ini diikuti peserta tingkat SMA, universitas dan umum.

Terdiri dari 10 tim debate, 25 peserta newscasting, 25 peserta speech ,27 peserta translating , dan 43 peserta scrabble.

Rektor IIB Darmajaya, Ir. H. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc., mengatakan kampus sangat mendukung kegiatan yang bermanfaat dalam peningkatan kemampuan akademik mahasiswa.

“Kegiatan DEC VII juga sebagai ajang kompetisi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris adik-adik.

Saat ini bahasa Inggris sangat penting dalam berkomunikasi tidak hanya di luar negeri tetapi di Indonesia.

Kemampuan bahasa Inggris menjadi hal yang utama untuk menambah wawasan terhadap dunia luar,” ungkapnya.

Darmajaya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menuntut ilmu ke luar negeri dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik.

“Buat adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah dan memiliki keinginan untuk belajar ke luar negeri dapat bergabung dengan kampus The Best Darmajaya,” ujarnya.

Setiap tahun, lanjut Rektor, Darmajaya selalu mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Rusia, Taiwan, Cina, Thailand, India dan Inggris.