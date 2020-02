Melly Goeslaw Ungkap Terima Kasih, Jennifer Lopez dan Ne-Yo Main TikTok Bagaikan Langit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aplikasi TikTok telah melambungkan lagu 'Bagaikan Langit' yang dipopulerkan band Potret. Lagu Bagaikan Langit banyak dimainkan pengguna TikTok dan makin viral.

Tak hanya di Indonesia, lagu Bagaikan Langit ternyata juga populer di mancanegara lewat aplikasi TikTok.

Setelah artis komedi Terry Crew, kini artis Jennifer Lopez bersama dengan Derek Hough dan Ne-Yo juga memainkan 'Bagaikan Langit' di TikTok.

Ketiga artis tersebut merupakan juri acara kompetisi menari World of Dance.

TikTok Bagaikan Langit yang dibuat oleh akun milik Derek Hough itu diunggah kembali oleh Melly Goeslaw di akun Instagram-nya.

• Gaya 3 Gubernur Goyang TikTok: Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Joget di Mata Najwa

• Reaksi Melly Goeslaw Lagunya Dipakai Pesohor Amerika dalam Aplikasi TikTok

• Tetap Seksi, Lihat Jennifer Lopez Pamer Body Indahnya Meski Sudah Berusia 50 Tahun

"Gak bisa berkata apa-apa lagi selain dari Alhamdulillah. Haturnuhun kang Derek, neng Jlo sareng kang Neyo," tulis Melly di akun @melly_goeslaw seperti dikutip tribunlampung.co.id, Kamis (20/2/2020).

Dalam video TikTok itu, terlihat Derek memulai gerakan dengan menghitung mundur. Kemudian, Jennifer Lopez dan Ne-Yo yang ada di sebelahnya memberikan berbagai ekspresi wajah yang bikin gemas.

Bukan kali ini saja TikTok dari lagu "Bagaikan Langit" yang ada di album Cafe (1998) milik band Potret dimainkan dengan asyik oleh para pesohor.

Sebelumnya, TikTok "Bagaikan Langit" juga dimainkan para pemain NBA All Star hingga aktor dan komedian asal Amerika, Terry Crew dan Howie Mandel.

Ketika itu, Melly memperlihatkan aktor Terry Crews dan komedian Howoe Mandel tengah bermain TikTok. Keduanya terlihat berjoget asyik yang menggunakan latar lagu yang berjudul "Bagaikan Langit" milik Potret.

Dalam keterangan video, Melly menuliskan ucapan rasa hormat lagu "Bagaikan Langit" itu bisa terdengar sampai luar negeri.

"I was surprised and honour when i saw @terrtcrews and @howiemandel playing my POTRET band song on TikTok," tulis Melly seperti dikutip Kompas.com, Minggu (16/2/2020).

Tak lupa, Melly mengatakan bahwa penampilan keduanya sangat menarik dan menghibur. "Thank you guys.... it's very entertaining," tulis Melly melanjutkan.