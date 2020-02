Download Film Fast & Furious 1-8 Sub Indo, Nonton Video Streaming di HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penikmat film Hollywood, berikut cara unduh atau download film Hollywood terpopuler dengan subtitle bahasa Indonesia ( sub Indo).

Kali ini, film yang akan dibahas adalah seri Fast & Furious.

Kamu juga bisa melihat cara nonton online via streaming Fast & Furious seri 1-8 di ponsel, serta sinopsis Fast & Furious dari film pertama hingga terakhir.

The Fast and The Furious merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada 22 Juni 2001.

The Fast and the Furious (atau Fast & Furious) adalah sebuah seri film aksi, yang berpusat balapan jalanan liar dan perampokan.

Didistribusikan oleh Universal Pictures, seri ini dimulai dengan film tahun 2001 berjudul The Fast dan Furious; diikuti oleh tujuh sekuel dan dua film pendek.

• Download Film The Fast and The Furious dan Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

• Download Film Fast & Furious 2 atau 2 Fast 2 Furious dan Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Hingga Mei 2015, seri ini telah menjadi waralaba Universal terbesar sepanjang masa

Film The Fast and The Furious yang disutradarai Rob Cohen dan diproduseri Neal H Moritz.

Memiliki durasi 102 menit dengan menggunakan dua bahasa yakni Inggris dan Jepan, film ini menampilkan sederet bintang seperti Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, dan Jordana Brewster.

Berikut 8 film Fast & Furious yang telah tayang, yaitu: