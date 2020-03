9 Tahun Menikah Akhirnya Hamil, Rianti Cartwright Berbagi Tips Sukses Program Bayi Tabung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah 9 tahun menanti, artis peran Rianti Cartwright akhirnya mengumumkan telah hamil anak pertama.

Aktris yang menikah dengan Alfoncius Dopot Parulian Nainggolan pada 2010 silam ini mengunggah videonya dengan perut buncit pada Jumat lalu (28/2/2020).

"Serius, aku tidak pernah membayangkan aku memiliki baby bump.

Terima kasih kepada semua yang telah bersama kami dalam perjalanan selama 9 tahun terakhir ini," tulis Rianti Cartwright dengan berbahasa Inggirs pada Jumat (28/2/2020).

Bintang film Ayat-ayat Cinta itu mengungkap bahwa kehamilannya sudah memasuki trimester kedua, atau tepatnya 18 minggu, 6 hari.

Pada unggahan kanal YouTube Cas Ri Story '#CASANDRISTORY THE NEXT CHAPTER OF OUR IVF JOURNEY PART 2' Rianti menceritakan tentang kehamilannya.

Rianti menceritakan awalnya dia tak percaya jika benar-benar hamil.

"Setelah dua minggu, aku sengaja nggak testpack sendiri.

Aku tes ke dokter, setelah tes kan makan siang.

Terus dapat WhatsApp kalau positif,

Hah? ini bener nggak sih? Oh My God, Oh My God.