VIDEO Duma Riris Bela Judika Dipojokan Karena Buat BCL Menangis di Idol

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembelaan istri Judika, Duma Riris terkait tangis Bunga Citra Lestari alias BCL di Indonesian Idol X. Dia menyinggung soal izin istri Ashraf Sinclair itu.

Peristiwa Bunga Citra Lestasi (BCL) menangis di Indonesian Idol X berbuntut panjang. Nama Judika pun terseret atas kesedihan istri Ashraf Sinclair tersebut.

Betapa tidak, pasca aksi tangis ibu Noah Sinclair itu, hujatan netizen menyeruak. Mereka tak tega melihat BCL menangis saat Judika menyanyi di Indonesian Idol X itu..

Mereka menyayangkan tindakan Judika dan tim kreatif acara yang seolah menjual kesedihan seseorang.

"Gak tega deh liat BCL sampe nangis seperti itu.

Dia mau datang aja dengan kekuatan hati udah patut di acungin jempol, eh malah di bikin nangis dengan lagu mu bro..

Moment nya kurang pas nyanyiin lagu sesedih itu di depan seseorang yg masih dlm berduka.

But sorry to say this," ujar akun seventheena pada Instagram Judika.

Melihat banyaknya netizen yang menuai kontra membuat istri Judika, Duma Riris angkat bicara.

Duma mengatakan jika lagu tersebut sudah diciptakan sejak lama.