Ilustrasi seorang SPG sedang memakai Blush On Y.O.U. Blush On Y.O.U, 5 Pilihan dari Pink, Coral Pink, Natural, Orange, hingga Nude.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Blush On Y.O.U merupakan salah satu produk yang sangat populer dan sudah sangat terkenal.

Blush On Y.O.U memiliki peran sebagai perona pipi, yang dapat menonjolkan kontur wajah, serta membuat wajah terlihat lebih kecil.

Simak, 5 jenis Blush On Y.O.U, termasuk harga Blush On dalam artikel ini.

“Blush On berfungsi untuk mempercantik dan melengkapi makeup. Untuk Blush On Y.O.U, itu ada 5 jenis,” kata Sales Marketing Y.O.U di Bandar Lampung, Fitriani, Kamis (20/2/2020).

• Y.O.U Golden Age untuk Cerahkan Kulit dengan Kandungan Buah Delima, Berikut Cara Pemakaiannya

• 3 Rekomendasi Highlighter Y.O.U Agar Hidung Terlihat Mancung dan Pipi Tampak Tirus

Memoleskan Blush On di area pipi akan membantu mengembalikan kulit kusam dan pucat menjadi tampak lebih segar.

Efek tirus pun bisa didapat dengan mengusapkan sedikit blusher berwarna merah pada bagian bawah tulang pipi.

Kamu juga bisa mencoba teknik pemolesan lain untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan.

Berikut, 5 jenis Blush On Y.O.U yang dapat membuat makeUp kamu terlihat sempurna.

Adapun, harga Blush On Y.O.U Rp 55 ribu.

Blush On Y.O.U (Tribunlampung.co.id/resky mertarega s)

1. Blush On Y.O.U 01 Pink