Aishah Sinclair, Ungkap Momentum Terakhir Komunikasi dengan Ashraf, 'Kita Dulu Apa-apa Bertiga Saja'

(YouTube Official Ria X) Kompas.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Ashraf Sinclair meninggal dunia, sudah lebih dari dua pekan. Kesedihan keluarga yang ditinggalkan masih jelas terlihat.

Seperti ketika Aishah Sinclair, adik Ashraf, mengenang momentum terakhir kalinya berkomunikasi dengan sang kakak.

Dalam video tayangan InTrend yang diunggah di kanal YouTube Official Ria X, Aishah terisak menceritakan momen saat ia melewatkan panggilan telepon dari sang kakak.

Aishah mengatakan, saat itu ia menghubungi balik Ashraf yang ternyata akan berangkat ke New York bersama istrinya, Bunga Citra Lestari.

"Tak apa, i call you bila balik ya," ucap Aishah mengingat perkataan sang kakak saat itu, seperti dikutip Kompas.com dari video berjudul "Derita Bunga dan Noah...", Minggu (8/3/2020).

"And then our conversation tak habis," kata Aishah dengan suara tercekat menahan kesedihan.

• Lihat Momen Bunga Citra Lestari Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair Ditemani Sang Putra, Noah Sinclair

• Jane Shalimar Ungkap Kondisi Terbaru Bunga Citra Lestari Setelah Sepekan Ditinggal Ashraf Sinclair

• VIDEO Ayah Ashraf Sinclair Kagum Dengan Ketegaran BCL dan Noah Sinclair

Kemudian, Aishah merasa Adam, adik laki-laki Ashraf, adalah yang paling beruntung di antara anggota keluarga lainnya.

Pasalnya, Adam masih sempat menghabiskan waktu bersama Ashraf di New York. Oleh karena itulah, menurut Aishah, Adam juga yang paling terkejut mendengar kabar Ashraf meninggal dunia.

Selanjutnya, Aishah sedikit terisak saat mengungkapkan rasa kehilangan sosok Ashraf. Menurut Aishah, selama ini, Ashraf kerap tahu saat dirinya sedang rindu.

Sebab, saat itu, Ashraf tiba-tiba akan menghubunginya. Membayangkan kini hidupnya tak ada lagi kehadiran Ashraf, membuat Aishah menangis.

"Kita dulu apa-apa bertiga saja, nak cakap Adam, 'kita tinggal berdua' rasa ada berat sangat," ujar Aishah.

Diberitakan sebelumnya, Ashraf Sinclair meninggal dunia karena mengalami serangan jantung pada 18 Februari 2020.

Lihat Videonya :

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com)