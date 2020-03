VIDEO 966 Penjahat Nontarget Diamankan Selama Operasi Cempaka Krakatau 2020

#Running News #Video Berita #News Video #YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 966 pelaku kejahatan nontarget operasi diamankan jajaran Polda Lampung.

Ke-966 pelaku kejahatan ini terjaring dalam operasi kewilayahan dengan sandi Operasi Cempaka Krakatau 2020 yang berlangsung selama 12 hari, mulai dari 12 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, ungkap kasus Operasi Cempaka Krakatau 2020 telah berhasil dan mencapai target operasi.

"Yang mana dari target operasi orang sebanyak 41 TO (target operasi) berhasil diungkap 100 persen, selain itu non TO sebanyak 966 orang," katanya, Selasa 10 Maret 2020.

• VIDEO Detik-detik Pemotor Jatuh karena Ceceran Minyak Goreng di Jalinbar Pringsewu

• VIDEO Lihat Foto Pablo Benua Berkeliaran di Luar Bui, Fairuz A Rafiq Hancur: Ya Allah Lemes Saya

• Bawa Minyak Goreng Bekas, Sopir Truk Tak Tahu Muatannya Tercecer di Jalinbar Pringsewu

• Lakukan Kekerasan, Debt Collector yang Diamankan Polda Lampung dari 2 Kelompok Berbeda

Lanjutnya, Operasi Cempaka Krakatau 2020 menyasar pada kejahatan jalanan yakni premanisme, Debt Collector, dan lainnya.

"Operasi yang dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan represif dengan didukung kegiatan preventif," terangnya.

Pandra menuturkan, selain target operasi orang, pihaknya juga berhasil mengungkap target operasi tempat sebanyak 56 tempat dengan capaian 87,5 persen dari 64 tempat yang ditargetkan.

"Untuk TO barang sebanyak 6 barang berhasil diungkap 5 barang dengan capaian 83,3 persen dan TO perkara sebanyak 18 perkara berhasil diungkap 16 perkara dengan capaian 88,8 persen," sebutnya.

Pandra menambahkan, Operasi Cempaka Krakatau 2020 ini dilaksanakan oleh Polda Lampung dan jajaran.