Download Lagu One Direction MP3 Full Album, 15 Video YouTube MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans One Direction, berikut cara unduh lagu atau download lagu One Direction MP3 full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Termasuk, video klip 15 lagu nonstop One Direction di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 One Direction full album 2020 dalam artikel ini.

One Direction merupakan sebuah grup vokal Inggris-Irlandia yang berbasis di London, Inggris.

One Direction berisikan anggota Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson dan Zayn Malik (keluar tahun 2015).

Terbentuknya One Direction dilatarbekalakangi oleh ajang pencarian bakat di televisi Inggris yakni The X Factor di tahun 2010.

Lantaran semua penggawa One Direction saat itu, merupakan kontestan di dalam acara tersebut.

Grup vokal ini berhasil mendapatkan kontrak laber rekaman pertamanya bersam Simon Cowell Syco Records.

Adapun bebrapa album album One Direction seperti Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014), dan Made in the A.M. (2015).

Tidak hanya itu, One Direction juga sukses memuncaki pasar musik dibanyak negara, dan menghasilkan single hit seperti "What Makes You Beautiful", "Live While We're Young", "Best Song Ever", "Story of My Life" dan "Drag Me Down".