Siapa Sangka Ternyata Marion Jola Sejak SD Sudah Mendapatkan Image Negatif dari Tetangganya Sendiri!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini berkat ajang pencarian bakat Indonesian Idol, nama Marion Jola makin dikenal luas.

Meski tak berhasil meraih juara pertama, namun kariernya sebagai penyanyi melejit dan telah menelurkan sejumlah karya.

Lagu-lagunya yang diciptakan oleh Laleilmanino, berhasil membuat Marion Jola yang akrab disapa Lala ini makin terkenal.

Kini sukses sebagai penyanyi, siapa yang menyangka bahwa Lala dulunya tak berminat ikut Idol. Namun karena diancam oleh temannya ia akhirnya ikut mendaftar Indonesian Idol.

Hal itu ia ungkapkan kepada Ari Lasso dalam vlog Ari Lasso TV.

"Ngikut Idol saja karena temenku yang marah, jadi temenku bilang 'lo ikut enggak, kalau enggak ikut kita enggak mau temenan', soalnya mereka tahu gue bisa nyanyi," kata Marion dalam vlog Ari Lasso TV

Tanpa punya pikiran dan niat untuk bisa lolos, Marion hanya menyanyikan lagu yang dia hafal liriknya ketika audisi.

Bahkan sejak awal, Marion sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang musik.

Tapi berkat kemampuan yang tak disadarinya, Marion akhirnya bisa lolos hingga babak enam besar di Indonesian Idol musim sembilan, dan menjadi penyanyi dengan banyak penghargaan.

"Aku enggak pernah nyanyi sebelum Idol, aku enggak ikutan les vokal. Idol hal pertama yang serius aku lakukan," ujarnya.

Marion kini telah berhasil meraih penghargaan Billboard Indonesia Music Awards 2020 untuk kategori Top Collaboration Song Of The Year dan Top New Artist Of The Year.