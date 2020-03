2 Jenis Bedak Make Over Agar Makeup Terlihat Sempurna, untuk Kulit Kering hingga Berminyak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – 2 Jenis bedak Make Over untuk jenis kulit kering hingga berminyak, simak kandungan yang terdapat dari berbagai jenis bedak Make Over.

Brand lokal Make Over saat ini memiliki jenis-jenis bedak yang bisa kamu sesuaikan dengan jenis kulit dan tampilkan makeup yang kamu inginkan.

Mulai dari tabur hingga padat, bedak Make Over ini banyak digemari para pecinta makeup karena formulanya yang ringan di kulit.

Bedak Make Over ini bisa kamu pilih sesuai dengan jenis kulitmu.

Beauty Advesior Make Over Central Plaza Lampung, Melda Arenza mengatakan banyak sekali jenis bedak yang dapat digunakan mulai dari kulit kering hingga berminyak.

Berikut 2 jenis bedak make over untuk jenis kulit berminyak hingga kering.

Bedak Make Over yang satu ini memiliki Kombinasi unggul foundation dan bedak yang menyatu dengan sempurna dengan kulit.

Bedak ini dapat menghasilkan makeup yang lembut dan halus sekaligus menjaga wajah tetap segar dan sempurna.

Bedak Make Over jenis Perfect Cover Two way cake, yaitu:

bedak make over (Tribunlampung.co.id/Resky merta)

01 Lace.