Download Lagu MP3 Selena Gomez Full Album 15 Video YouTube MP3

Selena Gomez

Termasuk, video klip 15 lagu nonstop Selena Gomez di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 Selena Gomez full album 2020 dalam artikel ini.

Selena Gomez merupakan seorang penyanyi, aktris, dan produser berkebangsaan Amerika Serikat, yang lahir pada 22 Juli 1992.

Penyanyi bernama lengkap Selena Marie Gomez tersebut, mulai dikenal luas setelah tampil di serial televisi anak-anak Barney & Friends.

Selena Gomez semakin dikenal atas perannya sebagai Alex Russo di serial televisi Disney Channel Wizards of Waverly Place, yang tayang sampai empat musim dari tahun 2007 sampai 2012.

Bersama mantan bandnya Selena Gomez & the Scene, mereka berhasil masuk di sepuluh besar Billboard 200 AS, dengan album Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) dan When the Sun Goes Down (2011).

Namun kini Selena Gomez memilih bersolo karier dan telah merilis tiga album yakni Stars Dance (2013), Revival (2015) dan Rare (2020)'.

