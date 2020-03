Ilustrasi - Marion Jola Tak Mau Disebut The Next Agnez Mo, Jebolan Indonesian Idol: Lo Bakal Terpesona Sama Itu.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Alasan Marion Jola enggan disebut sebagai The Next Agnez Mo.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu dengan tegas tak mau disebut sebagai The Next Agnez Mo.

Marion Jola yakin dirinya memiliki jalan sendiri dan bisa melebihi Agnez Mo.

Dia enggan sebutan dengan sebutan The Next Agnez Mo karena dia yakin dia memiliki jalan sendiri.

"Tapi aku enggak mau namanya 'you be the next Agnez Mo', I wanna be me, tapi mungkin dengan prestasi yang sama atau enggak, lebih dari itu," kata Marion seperti dikutip Kompas.com, Kamis (19/3/2020), dari vlog Gritte Agatha.

• VIDEO Marion Jola Nangis saat Bicara soal Kasus Video Asusila yang Sempat Seret Namanya: It Was Hard

• VIDEO Cerita Marion Jola Beli Tas Branded karena Gengsi dengan Artis Lain

• Siapa Sangka Ternyata Marion Jola Sejak SD Sudah Mendapatkan Image Negatif dari Tetangganya Sendiri!

Tidak ada maksud tertentu dari seorang Marion Jola dengan menolak disebut sebagai penerus Agnez Mo.

Marion ingin membuat jalannya sendiri yang pastinya akan membuat banyak orang terpukau.

"Saya akan membuat jalanku sendiri yang keren dan lo bakal terpesona sama itu," ucapnya.

Marion dinilai sangat berprestasi sebagai penyanyi yang baru dua tahun terjun di dunia tarik suara selepas dari Indonesian Idol.

Dia bahkan berhasil membawa pulang penghargaan Billboard Indonesia Music Awards dan Mnet Asian Music Awards.