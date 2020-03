Harga Mobil Bekas Nissan Juke, X-Trail, Terrano, hingga Murano

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nissan memiliki sederet line up di kelas sport utility vehice (SUV).

Sebut saja, Nissan Juke, X-Trail, Terrano, hingga Murano.

Dari keempatnya, Nissan Juke lebih tepat disebut crossover.

Kali pertama meluncur pada 2009 silam, Nissan Juke mendapat sambutan positif dari pecinta otomotif.

Desainnya yang unik dan out of the box membuat Nissan Juke disukai.

Nissan Juke menggunakan mesin HR15DE 1.500 cc.

Mesin itu seperti yang digunakan pada Nissan Evalia dan Nissan Grand Livina.

Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga 114 Hp di putaran 6.000 rpm dan torsi 148 Nm pada 4.400 rpm.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail generasi pertama beredar pada rentang 2000-2007.