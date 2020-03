Cabut dari Samudra Cinta SCTV, Haico Van Der Veken Tulis Salam Perpisahan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah mengaku akan mengambil rehat sementara dari sinetron Samudra Cinta SCTV,

Haico Van Der Veken pun mengucapkan salam perpisahan dengan lawan mainnya Rangga Azof pemeran Samudra Cinta SCTV.

Haico Van Der Veken mengunggah foto seru dengan Rangga Azof.

Haico Van Der Veken mengunggah dua foto polaroid bersama Rangga Azof.

Menyebut nama Rangga Azof dengan panggilan Bucin sesuai dengan perannya sebagai Samudra di Samudra CInta SCTV,

Haico Van Der Veken mengucapkan sampai berjumpa kembali.

"See you, my lil bucin (love) #samudracinta," tulis Haico Van Der Veken.

Postingan itu pun ditanggapi Rangga Azof.

"See you sut (love)," Rangga Azof berkomentar.

Haico Van Der Veken pamit dengan Rangga Azof (Instagram/haico.vdv)

Diketahui Haico Van Der Veken resmi pamit dari sinetron Samudra Cinta SCTV seperti dilansir dari story instagramnya, Senin (23/3/2020).

Tapi tenang, pamitnya Haico Van Der Veken ini hanya untuk sementara waktu.