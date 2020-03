Download Lagu Hold MP3 Winner, Video Klip Hold Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Hold dinyanyikan Winner dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Hold dan video klip Hold dalam artikel ini.

Hold merupakan lagu pra-rilis yang akan dimasukkan ke dalam full album baru Winner berjudul Remember.

Berikut lirik lagu Hold - Winner

Darimi darimi

Darini darini

Da aneunde tteum deurini naneun gidariji

Baegopa baegopeul ttae

Eomeoni bapasil ttae

Boda deo tteum deurini naneun sok teojyeo

Jaego inneun geonga (seolma)

Ganeul boneun geonga? (ei ei)

Nae chakgagieonna seotbureun gobaegieonna

Eung imyeon eung sileumyeon NO cham saenggak manajinda

Uimisimjanghan pyojeong

Geu ape eoreobuteo

Neoui daedamman mujakjeong

Gidarida seokgosang doegenne

1cho.. 2cho.. 3cho.. (Brrrr)

1nyeon.. 2nyeon.. 3nyeon.. (Brrrr)

Gominhal geo mwo isseo jebal..

Tteum deuriji ma

(Let me know Let me know Let me know, up to you)

Gomingominhaji ma

(Let me know Let me know Let me know, up to you)

Bukkeubukkeu haedo neo

Tteum deuriji ma