VIDEO Samuel Zylgwyn Sediakan Tempat Cuci Tangan Buat Driver Ojol

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Samuel Zylgwyn mengunggah foto bersama putrinya Zylvechia di depan sebuah tempat air beberapa hari lalu.

Dalam keterangan postingannya itu ia mengajak netizen memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Mari kita memutus rantai penyebaran Covid-19. Tag teman kalian. Eh anyway ini waktu belum ada tulisan UNTUK CUCI TANGAN, kalau sekarang udah ada tulisannya," tulis Samuel melengkapi foto tersebut, yang dikutip Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Suami Franda ini membuat tempat cuci tangan sederhana bagi driver ojol yang datang mengantarkan makanan ataupun bagi orang yang melintas di depan rumahnya.

• VIDEO Sempat Kecewa Batal Liburan ke Turki, Febby Rastanty Kini Bersyukur

• VIDEO Pasien Positif 04 di Lampung Pernah Mengikuti Seminar di Jakarta

• Cerita Perajin Ekraf Bikin Masker Berbahan Katun dan Busa, Ais Bagikan Masker Gratis ke Ojol

• Tanda dan Gejala Anak Terinfeksi Virus Corona, dan Cara Mencegahnya

"Kebetulan banyak ojol dan pengirim paket yang ke sini, makanya bikin tempat cuci tangan ini untuk mereka dan yang lewat di depan rumah for free!!!!!," tutur Samuel.

Ia berharap aksinya bisa menginspirasi. Namun, dengan sangat pria kelahiran tahun 1988 ini meminta pengguna alat tersebut untuk menjaganya.

"Mudah2an ini bisa menginspirasi teman2 online ku di luar sana yah dan pleaseeeee jangan di rusak atau di curi yah karena ini untuk kepentingan bersama, thank you and God bless you," kata Samuel.

Ternyata, harapannya itu terwujud. Banyak pengikutnya di Instagram yang membuat tempat cuci tangan di depan rumah pula.

Samuel membagikan ulang Insta Story para followers-nya yang memamerkan bentuk tempat cuci tangan mereka.

"Terinspirasi dari @samuel_zylgwyn. Ini sangat berguna bagi banyak orang yang berkunjung ke rumah dan yang lewat juga bisa cuci tangan di sini. Bahagia banget padahal masalah gini doang sekarang bisa sangat berarti," tulis akun @windaastari6660. "Terinspirasi @samuel_zylgwyn. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat," tulis akun @elsafiskalni.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio