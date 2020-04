VIDEO Senangnya Prilly Latuconsina WFH Pakai Daster

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Prilly Latuconsina tetap sibuk meski mengikuti imbauan pemerintah untuk tetap di rumah, sebagai antisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) yang melanda Indonesia.

Kesibukan Prilly Latuconsina diketahui dari unggahan foto di akun Instagram @prillylatuconsina96, belum lama ini.

Pada postingannya, Prilly Latuconsina duduk di atas ranjang dengan laptopnya.

Prilly kemudian membuat keterangan, yang menyebut dirinya menikmati bekerja dari rumah atau beken dengan sebutan work from home (WFH).

Ia tetap sibuk kerja meski hanya mengenakan daster dan wajah tanpa polesan make up.

• VIDEO 19 Hari Karantina Mandiri, Sophia Latjuba Kangen Ibunya di Jerman

• VIDEO Ashanty Pamer Foto Lawas Bareng Suami saat Masih Hidup Sederhana

• VIDEO Beredar Video Kondisi Terkini Menhub Budi Karya Melawan Corona Covid-19

• VIDEO Hamil, Selebgram Tasya Farasya Unggah Foto Pamer Perut Buncitnya

"My everyday mood during self quarantine. Tapi salah satu yang buatku senang ya ini, bisa Kerja dan meeting no makeup dan dasteran," tulis Prilly.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Videografer Tribunlampung/Bambang Irawan