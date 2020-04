Artis Nia Ramadhani Menangis Tonton Video Kiriman Jessica Iskandar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nia Ramadhani menangis seusai melihat video kiriman sahabatnya, Jessica Iskandar alias Jedar.

Video itu berisi ucapan selamat dari Jessica Iskandar untuk Nia Ramadhani, yang telah genap 10 tahun menikah dengan Ardi Bakrie.

Diketahui, pernikahan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie sudah memasuki usia 10 tahun pada Rabu (1/4/2020).

Pada momen wedding anniversary tahun ini, perayaan mewah tak terlihat.

Meski hanya surat, Nia Ramadhani ternyata sampai meneteskan air mata saat membacanya.

Bukan hanya dari suaminya, Nia Ramadhani menangis juga terlihat saat menerima ucapan anniverary dari Jessica Iskandar.

Ekspresi tersebut diperlihatkan Nia Ramadhani dalam unggahan di Instagram (IG) Story.

Nia Ramadhani mengunggah potret dirinya yang menangis setelah menonton video ucapan dari Jedar.

Nia Ramadhani (TribunStyle.com/Instagram @ramadhaniabakrie)

"You made me cry, love you," tulis Nia Ramadhani di Instagram (IG) Story, sebagaimana dilansir Tribun Style.

Tak berapa lama, Nia pun memamerkan video ucapan Jessica Iskandar untuk dirinya ke media sosial.