Daftar Pemain Live Up To Your Name Drama Korea Terpopuler, Simak Juga Sinopsis Live Up To Your Name

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Nam Gil dalam drama Korea, berikut daftar pemain Live Up To Your Name dalam drama Korea terpopuler 2020, simak juga sinopsis drama Korea Live Up To Your Name.

Drama Deserving of the Name atau yang dikenal dengan judul lain Live Up To Your Name.

Drakor ini merupakan garapan sutradara Hong Jong Chan, dua drama garapan sebelumnya adalah Dear My Friends dan My Secret Hotel dari TVN.

Drama Korea Live Up To Your Name mengisahkan tentang seorang dokter oriental dari era Joseon yang melakukan perjalanan waktu ke masa sekarang.

Dibintangi oleh Aktor tampan Kim Nam Gil dan pemeran wanita aktris cantik Kim A Joong.

Berikut daftar pemain Live Up To Your Name dalam drama Korea terpopuler 2020

Daftar Pemain Live Up To Your Name

Kim Nam Gil berperan sebagai Heo Im.

Kim A Joong berperan sebagai Choi Yeon Kyung.

Mun Ka Young berperan sebagai Dongmakgae.

