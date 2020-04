5 Jenis Masker Y.O.U My Skin-Mate Face Mask Bikin Wajah Tampak Cerah dan Terasa Lembab

TRIBUNLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Berikut 5 Jenis masker Y.O.U yang dapat membuat wajahmu tampak cerah dan terasa lembab, simak jenis My Skin-Mate Face Mask mulai dari kandungan dan cara pakai masker untuk hasil yang maksimal.

Y.O.U pun merilis produk terbaru, yaitu My Skin-Mate Face Mask yang tersedia dalam 5 varian productnation.

My Skin-Mate Face Mask yang tersedia dalam 5 varian dan diklaim cocok untuk segala jenis kulit.

Fitriani selaku Beauty Advisor Y.O.U Central Point Bandar Lampung mengatakan ada jenis 5 varian masker Y.O.U yang dikenal dengan sebutan My Skin-Mate Face Mask.

“Jenis My Skin-Mate Face Mask ada 5 varian mulai dari buah kiwi hingga avocado yang dapat membuat kulit lembab dan cerah tentunya,” ujar Fitriani, Kamis (16/4/2020).

Adapun harga My Skin-Mate Face Mask yatu sebesar Rp 12.000/pcs.

Untuk pilihan face mask Y.O.U tersedia dalam 5 jenis varian.

Berikut 5 jenis My Skin-Mate Face Mask, yaitu:

1. Marigold & Avocado.

2. Honey & Rose.