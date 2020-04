Drakorindo, Download Drakor 'Live Up To Your Name', Sinopsis dan Streaming

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Nam Gil, berikut cara download Drakorindo 'Live Up To Your Name', berikut sinopsis dan streaming.

Bagaimanakah sinopsis 'Live Up To Your Name'?

Drama 'Deserving of the Name' atau yang dikenal dengan judul lain 'Live Up To Your Name' merupakan garapan sutradara Hong Jong Chan.

Ia juga menggarap dua drama Korea berjudul Dear My Friends dan My Secret Hotel dari TVN.

Drama Korea 'Live Up To Your Name' mengisahkan seorang dokter oriental dari era Joseon yang melakukan perjalanan waktu ke masa sekarang.

Dibintangi oleh Aktor tampan Kim Nam Gil dan pemeran wanita aktris cantik Kim A Joong.

Sinopsis Live Up To Your Name berawal dari Heo Im adalah dokter oriental, yang dikenal sebagai akupunktur dan moksibusi terbaik di Joseon.

Kesuksesannya dilarang karena statusnya yang rendah.

Suatu hari, secara tiba-tiba Heo Im berjalan dalam waktu dan menemukan dirinya di Seoul masa sekarang.

Ia bertemu Choi Yeon Kyung merupakan sosok dokter yang sangat percaya hanya pada pengobatan modern.