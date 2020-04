VIDEO Kekasih Bulenya Peluk Islam, Cita Citata Segera Lepas Status Janda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Satu tahap telah dilakukan pedangdut Cita Cita untuk mewujudkan mimpinya menikah kembali.

Rencana Cita Citata melepaskan status janda dan menikah bersama Roy Geurts perlahan-lahan mulai menemui kenyataan.

Roy Geurts diketahui memutuskan menjadi mualaf, Jumat (17/4/2020) siang.

Hal tersebut diketahui setelah pemilik akun Instagram @dipoditiro mengunggah video berdurasi 3 menit, 54 detik yang menjelaskan proses mualaf yang dijalani Roy Geurts.

"Congratulations bro @rygts. Alhamdulillah (Praise to Allah) who has guided you to Islam, the path to success in his life and the next," tulis @dipoditiro, Jumat petang.

Akun @rygts adalah akun Instagram milik Roy Geurts.

Keinginan pria asal Belanda tersebut untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam diduga terkait rencana baiknya untuk menikahi Cita Citata.

Jika rencana bahagia ini berjalan lancar, niat menikah kembali itu diungkapkan Cita Citata yang ingin naik pelaminan bersama Roy Geurts di Bali medio Juni 2020.

Sebelumnya, penyanyi dangdut berusia 25 itu mengungkapkan rasa bahagia setelah dilamar Roy Geurts.

Lamaran itu terasa istimewa karena dilakukan di sela liburan Cita Citata di Amsterdam, Belanda, medio Januari 2020.