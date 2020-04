Download Lagu I Just Want To Stay With You MP3 Zion.T, Video Klip I Just Want To Stay With You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu I Just Want To Stay With You dinyanyikan Zion.T dalam OST The King Eternal Monarch.

Simak juga lirik lagu I Just Want To Stay With You dan video klip I Just Want To Stay With You dalam artikel ini.

Lagu yang dibawakan oleh Zion.T merupakan salah satu OST The King Eternal Monarch part 1.

The King Eternal Monarch merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Kim Go Eun.

Berikut lirik lagu I Just Want To Stay With You - Zion.T OST The King Eternal Monarch

I just want to stay with you

Amudo eomneun i sigan sogeseo

Chagawojin barami uril gallanoeuryeo hae

Ginagin bameul dasi majihagetjyo

Kkumerado bol su itdamyeon mariya

Jami deuneun sungando joeul tende

Yeongwonhal su eopseodo

Gieokal su eomneun seoroga doendedo urin

Unmyeongcheoreom mannage doel geoya

Hoksi ibyeolhadeorado

Seoroe daatdeon maeummaneun

Ganjikago gieokaejwoyo

I just want to stay with you