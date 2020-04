Kondisi Artis Marissa Nasution yang Melahirkan di Tengah Pandemi Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia datang dari presenter Marissa Nasution dan suaminya, Benedict Brueggemann.

Marissa Nasution telah melahirkan anak keduanya di tengah pandemi virus corona ini.

Kabar tersebut dibagikan sendiri oleh Marissa Nasution melalui unggahan di fitur Story Instagramnya, Selasa (21/4/2020) pagi, seperti dikutip TribunSolo.com dari Grid.id.

Dalam unggahannya itu, Marissa memperlihatkan telapak kaki kiri bayinya.

"I'm here! (Saya di sini)," tulis Marissa seperti Grid.ID kutip dari unggahan tersebut, seolah bermaksud mengabarkan kelahiran anak keduanya.

Kabar bahagia, Marissa Nasution telah melahirkan anak keduanya. (IG @marissaln)

Presenter 34 tahun itu berterima kasih atas dukungan yang diberikan padanya sampai akhirnya ia tiba di waktu bersalin.

"Thank you everyone for the wishes and prayers (Terima kasih atas harapan dan doa kalian)," sambungnya.

Pemain film 'Get Married 2' itu juga mengabarkan kondisinya dan sang bayi dalam keadaan sehat.

"Mama and baby are healthy and resting well. (Mama dan bayi sehat dan beristirahat dengan baik)," kata Marissa.

Tak lupa, Marissa pun menyebut akan memberikan kelanjutan kabar bahagianya segera.

"More updates to follow soon (Kabar selanjutnya akan disampaikan segera), " tutupnya.