Perayaan Ultah Tak Biasa Suami Artis Bunga Zainal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebulan lalu, Bunga Zainal berulang tahun pada 23 Maret, kini giliran sang suami, Sukdev Singh yang berulang tahun pada 21 April kemarin.

Sukdev Singh mengunggah potret mesra berdua dengan sang istri saat Bunga berulang tahun.

Pemiliki rumah produksi Screen Media Films ini juga berbagi kalimat romantis berbahasa Inggris.

"As we grow old together, we will change.

(saat kita menua bersama, kita akan berubah)

But one thing will stay the same and that is our love, that holds us together.

(tapi satu hal yang tidak akan berubah, yakni cinta kita, yang membuat kita selalu bersama)

Happy birthday...." tulis Sukdev Singh di keterangan fotonya.

Kini Bunga pun memberikan ucapan manis di hari ulang tahun suaminya.

"Happy birthday suamiku , papa nya anak anak..

Doaku dalam hati yg terbaik buat kamu ..