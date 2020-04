Drakorindo, Download Drakor Hi Bye, Mama!, Streaming Drama Korea Kim Tae Hee dan Lee Kyu Hung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Tae Hee dan Lee Kyu Hung dalam drama Korea, berikut sinopsis Hi Bye, Mama! dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Hi Bye, Mama!.

Bagaimanakah sinopsis Hi Bye, Mama!?

Drama Hi Bye, Mama! merupakan drama terbaru tvN yang akan tayang perdana pada 22 Februari 2020.

Drama yang juga dikenal dengan drama Hi Mom ini akan menggantikan drama Crash Landing on You.

Hi Bye, Mama! dibintangi oleh Kim Tae Hee sebagai pemeran utamanya yang sebelumnya membintangi drama IRIS dan drama My Princess.

Kemudian lawan main Kim Tae Hee adalah Lee Kyu Hung.

Ia sebelumnya membintangi drama Goblin dan juga drama Life.

Menceritakan dua orang pengacara hebat bernama Yoon Hee Jae (Ju Ji Hon) dan juga Jung Geum Ja (Kim Hye Soo).

Mereka bekerja 1% untuk masyarakat teratas dan mereka menggunakan hukum sebagai sebuah senjata untuk bertahan hidup.

Jung Geum Ja adalah seorang pengacara yang hanya mengejar uang, dia dengan segala cara agar kasus yang ia tangani bisa menang.