Jawaban Dewi Sandra Bikin Luna Maya Tertekun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah banyak artis yang sudah 'diwawancarai' Luna Maya untuk mengisi konten YouTube-nya

Kali ini ada nama Dewi Sandra yang ngobrol dengan eks Ariel NOAH melalui video call.

Yang dibahas, yakni perjalanan hijrah seorang Dewi Sandra dalam beberapa tahun ini.

Dalam wawancaranya, Luna Maya menanyakan bagaimana Dewi Sandra mendapat ketenangan hati.

Berdoa, kata Dewi Sandra, merupakan satu di antara cara untuk mendapatkan ketenangan hati.

Menurut Dewi, siapapun dapat meminta kepada sang Maha Pencipta.

Karena baginya mereka yang tidak berdoa adalah orang yang sombong.

"Kalau minta doa yang spesifik, benar juga sih, aku sering dikasih tahu begitu, aku juga dulu begitu, tapi sampai akhirnya setiap doa aku selalu bilang thank you for today, itu aja," timpal Luna.

"Kan kita sudah banyak dosa, lhu sudah banyak dosa banyak minta, enggak apa-apa enggak sih, Wi," tanya Luna Maya.

Luna Maya merinding saat ngobrol dengan Dewi Sandra. (Instagram.com/dewisandra, lunamaya)

Dewi kemudian menjawab, Allah merupakan Yang Maha Besar, Maha Besar, Maha Baik, Maha Pengasih. Berbeda dengan manusia.

"Dialah Zat yang mamberikan semuanya kepada umatnya," lanjut Dewi.

"Aku juga pernah berpikir begitu, itu artinya kita sudah menaruh Allah di dalam logika dan kotak manusia, kalau misalnya Dewi minta ke Luna terus, sebagai manusia kita berpikiran, 'ya Allah ini orang minta mulu, lu kerja donk'."