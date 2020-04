Sampai Bertemu Lagi Anakku Sayang, Artis Artika Sari Devi Kehilangan Anak Ketiga 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka artis. Aktris peran Artika Sari Devi mengunggah kabar duka dan kesedihan yang dialaminya karena kehilangan anak.

Istri Baim tersebut mengalami keguguran saat mengandung anak ke-3.

Kabar duka itu disampaikannya melalui di akun Instagram miliknya.

Pada postingan Instagram Story, Artika Sari Devi mengunggah foto hasil USG.

Ia terlebih dahulu memposting layar hitam bertuliskan kabar kesedihan itu.

Istri dari Baim itu juga mengungkapkan kesedihannya kehilangan calon anak ketiganya itu.

"When you dream of something so long and it's taken from u in the blink of an eye

It hurts," tulisnya.

(Ketika Anda memimpikan sesuatu yang begitu lama dan itu diambil dari Anda dalam sekejap mata

Itu menyakitkan)

Artika Sari Devi juga menyertakan kutipan ayat di Al Quran.

"But the plan, and Allah plans, and Allah is the best planners