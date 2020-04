VIDEO Buka Suara soal Kepergian Glenn Fredly, Dewi Sandra: Gue Gak Ngoceh Aja Jadi Sorotan!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita, Kepergian mendadak Glenn Fredly tentu saja mengejutkan banyak orang.

Pasalnya ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan menginspirasi semua orang.

Terlebih ia baru saja merasakan 40 hari menjadi seorang ayah.

Semua orang menyatakan rasa kehilangannya hingga menceritakan banyak hal baik tentang Glenn Fredly.

Namun sosok mantan istrinya, Dewi Sandra, seolah bungkam.

Saat ditanya oleh Luna Maya, akhirnya ia mau buka suara.

"Wi, ini boleh dijawab boleh gak," ujar Luna Maya memulai obrolan.

Dewi Sandra agaknya sudah mengerti ke mana arah percakapan ini dan tertawa.

Namun ia memilih untuk menjawabnya.

"Di Instagram Dewi, you wrote something about (kamu menulis tentang) hidup dan mati. And you know our beloved friend. Friend, (Dan kamu tahu teman tercinta kita. Teman)" sambung Luna Maya dengan menekankan kata friend, yang seakan memberitahu kalau mereka akan membahas tentang Glenn Fredly.