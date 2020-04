Balasan Konglomerat Cantik Dita Soedarjo saat Dijodohkan dengan Ariel Noah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Konglomerat Dita Soedarjo yang juga mantan tunangan artis Denny Sumargo dijodohkan dengan Ariel Noah.

Siapa sangka, perjodohan yang diungkap netizen tersebut mendapat komentar balasan dari Dita Soedarjo.

Pemilik usaha Haagen Dasz, Dita Soedarjo baru-baru ini diledek seorang netizen sebagai pacar Ariel Noah.

Komentar tersebut agaknya menggelitik Dita Soedarjo hingga ia memberikan tanggapan langsung.

Mantan tunangan Denny Sumargo tersebut menyebut bahwa ia tak mungkin berpacaran dengan Ariel Noah.

Lagi pula, Dita Soedarjo menyukai pria lain.

"Calon pacar Ariel Noah mba Dhita," komentar seorang netizen.

Dita Soedarjo menegaskan, hubungan tersebut adalah hal yang mustahil.

"Kok random banget sih Ariel Noah? nggak mungkin lah ama dia! I like someone else yoo," balas Dita.

Dita Soedarjo sempat bersanding sebagai tunangan aktor tampan Denny Soemargo.

Sempat bertunangan pada 4 Agustus 2018 lalu, hubungan keduanya harus kandas.