Download Film The Way I Love You, Nonton Film Indonesia Syifa Hadju dan Rizky Nazar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film The Way I Love You atau download film The Way I Love You, dalam gudang movie Indonesia Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Way I Love You di ponsel, diperankan oleh Syifa Hadju dan Rizky Nazar.

Bagaimana sinopsis film The Way I Love You?

The Way I Love You adalah film asmara romantisme asal Indonesia, yang tayang perdana pada 7 Februari 2019.

Film The Way I Love You merupakan hasil garapan sutradara Rudi Aryanto dan produser Gope T. Samtani.

Selain itu, penulisan skenario film The Way I Love You dikerjakan oleh Johanna Wattimena bersama Gendis Hapsari.

Adapun sejumlah aktor dan aktris kenamaan Tanah Air yang terlibat di dalam pembuatan film The Way I Love You seperti Syifa Hadju, Rizky Nazar, Tissa Biani Azzahra, Baskara Mahendra dll.

Film hasil besutan perusahaan produksi Rapi Films ini, menggunakan bahasa Indonesia penuh di sepanjang film.

Berikut sinopsis film The Way I Love You.

Film The Way I Love You menceritakan hubungan Rizky Nazar (Bara) dan Syifa Hadju (Senja) ini menampilkan liku perjalanan cinta keduanya.