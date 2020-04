VIDEO VIRAL Driver Ojol Nyanyikan Lagu Happy Birthday untuk Customer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video driver ojek online (ojol) yang menyanyikan lagu happy birthday untuk customer-nya viral di media sosial.

Diketahui video aksi driver ojol ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @dramaojol.id, Rabu (29/04/2020).

Rekaman singkat yang diunggah memperlihatkan seorang pria dengan jaket atribut khas ojol berwarna hijau dan hitam tengah berdiri di depan kamera.

Terlihat juga di kedua tangannya, baik di kanan maupun kiri kompak memegang bungkusan berplastik kuning.

Beberapa saat kemudian, driver ojol yang tidak diketahui namanya ini menyanyikan lagu Happy Birthday.

"Happy Birthday to you

Happy Birthdayto you

Happy Birthday

Happy Birthday

Happy Birthday to you," ucap driver ojol.

Kemudian untaian doa juga dipanjatkan driver ojol tersebut untuk customer-nya.

"Oke semoga Mbak Grace dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya," harapnya.

Berdasarkan penelusuran yang lakukan, video driver ojek ojol yang menyanyikan lagu Happy Birthday untuk customernya berasal dari Eunike Narulita.

Kepada Tribunnews, perempuan yang akrab disapa Nike mengaku, video tersebut diambil pada hari pertama pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya.