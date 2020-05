Suami Laudya Cynthia Bella Akhirnya Bikin Postingan, Bahas Status

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah lama tak pernah bersuara di media sosial, suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran muncul dengan tulisan terbaru.

Engku Emran kali ini membahas soal status wanita dan istri dalam agama, apakah itu tentang Laudya Cynthia Bella?

Menjadi satu di antara perbincangan hangat di tengah publik rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran.

Engku Emran dan Laudya Cynthia Bella (Instagram)

Apa bunyi tulisan selengkapnya?

Mari kita simak:

Engku Emran memposting sebuah tulisan dalam postingan Instagram Story terbarunya di media sosial.

Hal ini seperti pantauan TribunJatim.com via Nova.ID di Instagram akun @iamkoombre, (29/4/2020).

Engku Emran membahas soal status seorang perempuan dalam Islam.

Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran. (kolase)

"Status of women in Islam

"When a Muslim girl is born, she becomes a reason for her father to enter Jannah.