Putus Asa hingga Dibully Netizen, Via Vallen Pernah Ingin Akhiri Hidupnya 

"Aku malah sempat berpikir untuk bunuh diri gitu mas Sule," ungkap Via Vallen ke Sule dan Andre selaku host.

Via mengaku pikiran itu muncul karena ia tak berani menceritakan masalahnya kepada orang tuanya.

Terlebih ayah Via Vallen juga dalam kondisi sakit saat dirinya harus menghadapi hujatan warganet.



"Kadang mereka (netizen) tuh gak mikir gitu, memang banyak yang mengalami hal sama kayak aku, tapi kadang cara orang kan beda-beda,



aku pernah curhat sama temen, cuma ya itu kita sama-sama nangis dan malah ngga nemu jalan keluar," ungkap Via Vallen.



Sementara itu melansir dari postingan terbaru di instagram Via Vallen, apa yang menimpa dirinya ini memunculkan kekhawatiran banyak orang.



Untuk itu, Via Vallen pun berterimakasih atas support yang sudah diberikan orang kepada dirinya.



"Haii semuanya terimakasih banyak yaa buat yg sudah support aku, baik secara langsung mau pun secara tulisan



Semoga kebaikan kalian bersama kita semua," tulis Via Vallen.



Via kembali menjelaskan kala mengingat masa pahit itu ia memang akan sangat emosional.



Namun Via Vallen meyakinkan jika kini kondisinya sudah sangat baik.



Wanita 29 tahun ini juga mengaku berhasil melewati masa sulit yang menghancurkan mentalnya itu.



"Jujur, di acara ini aku malu karena harus nangisin kondisi aku saat itu yg beneran ngancurin mental aku



Ga ada sama sekali kepikiran ngebahas soalnya bakal ngebuat aku sangat emosional.



Tapii jangan khawatir , Alhamdulillah sekarang baik2 aja kokk, masa2 sulitnya udah aku lalui dgn baik



Buat temen2 yg lagi di luar sana Menghadapi situasi kayak aku dulu pokoknya kalian jgn menyerah sm keadaan,



Allah gak akan kasih ujian di luar batas kemampuan kita," tutup Via Vallen.